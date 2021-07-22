Россия обвинила Украину в катастрофе рейса МН17: о чем идет речь

Россия подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Российская Федерация обвинила украинскую сторону в катастрофе рейса МН17.

По версии российской стороны, Украина якобы в полной мере ответственна за гибель пассажирского Boeing MH17 в 2014 году, так как не закрыла свое воздушное пространство.



Как заявили в Генпрокуратуре РФ, Украина представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину на Россию.

Отметим, 17 июля 2014 Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса Амстердам - Куала-Лумпур сбили на Донбассе. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Менее чем через месяц после этого сформировали Объединенную следственную группу (JIT) - и представители органов уголовного розыска Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины начали расследование.

Весной 2018-го Объединенная следственная группа объявила, что малайзийский Boeing 777 над Донбассом сбили с ракетной установки "Бук". Она принадлежала курской 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ и приехала на Донбасс именно с территории России.