Россия обвинила США в репетиции ядерного удара. Пентагон ответил

Стратегическое командование США и стран-союзников по НАТО публично объявляло о проведении испытаний по интеграции истребителей НАТО в Черноморском регионе в начале этого месяца, а обучение было проведено с соблюдением всех международных требований и протоколов, сообщил официальный представитель Пентагона.

"Следует отметить, что о проведении этих миссий было объявлено публично, они были тщательно спланированы Стратегическим командованием США (STRATCOM) и Командованием ВС США в Европе (EUCOM) совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции с соблюдением всех национальных. и международных требований и протоколов", - заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Антон Семельрот.