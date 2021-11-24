RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія звинуватила США в репетиції ядерного удару. Пентагон відповів

Автор: Анастасія Рокитна

Росія звинуватила бомбардувальники США в "репетиції ядерного удару". У Пентагоні відповіли на звинувачення Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Голос Америки".

Стратегічне командування США та країн-союзників по НАТО публічно оголошувало про проведення випробувань з інтеграції винищувачів НАТО в Чорноморському регіоні на початку цього місяця, а навчання були проведені з дотриманням усіх міжнародних вимог та протоколів, повідомив офіційний представник Пентагону.

"Слід зазначити, що про проведення цих місій було оголошено публічно, вони були ретельно сплановані Стратегічним командуванням США (STRATCOM) та Командуванням ЗС США в Європі (EUCOM) спільно з союзниками та партнерами для забезпечення максимальних можливостей навчання та інтеграції, з дотриманням усіх національних та міжнародних вимог та протоколів", - заявив офіційний представник Пентагону, підполковник Антон Семельрот.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив бомбардувальники США в репетиції ядерного удару.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська Федерація