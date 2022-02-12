Россия обвинила подлодку США в нарушении границы. Военному аташе вручили ноту

"12 февраля в 10:40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что экипажем подводной лодки США проигнорировал требования российской стороны о том, что судно должно всплыть.

Представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручили ноту связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России.

При этом в Минобороны РФ заявили, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.

"Провокационные действия подлодки ВМС США создали угрозу национальной безопасности РФ. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем", - заявили в ведомстве.