UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия обвинила НАТО в "заманивании в свои ряды" Украины и скандинавских стран

Автор: Анастасия Рокитна

В России считают, что НАТО "затягивает" в свои ряды Украину и скандинавские страны. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по "гарантиям безопасности".

"Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО. От США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться", - заявил Лавров.

Лавров назвал "неприемлемым и ущербным" трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о размещении войск на востоке. По его словам, Альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияУкраина