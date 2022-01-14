Россия обвинила НАТО в "заманивании в свои ряды" Украины и скандинавских стран

В России считают, что НАТО "затягивает" в свои ряды Украину и скандинавские страны. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

По его словам, Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по "гарантиям безопасности".

"Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО. От США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться", - заявил Лавров.

Лавров назвал "неприемлемым и ущербным" трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.