Россия обвинила Израиль в создании угрозы для российского самолета

Россия обвинила Израиль после того, как системы ПВО Сирии едва не сбили пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Он отметил, лайнер, выполнявший рейс Тегеран - Дамаск, заходил на посадку в момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта. Самолет был выведен из зоны поражения сирийской системы ПВО, а затем он совершил экстренную посадку на российской авиабазе.

Конашенков обвинил Израиль в том, что он проводит военные операции в воздухе, используя для прикрытия или блокирования действий сирийских сил ПВО гражданские самолеты.

Напомним, вчера израильские военные истребители нанесли ракетный удар на окраинах Дамаска. Первая атака была направлена на военные позиции в окрестностях Дамаска. Через 30 минут были атакованы окрестности провинций Дараа, Эль-Кунейтра и Риф-Дамаск. Также были атакованы Голанские высоты, где базируются ополченцы, поддерживаемые Ираном.

Также РБК-Украина сообщало, что Европейский союз призвал к прекращению ударов по сирийскому городу Идлиб.