Россия обстреляла многоэтажку в Николаеве: пятеро раненых (видео)

Российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. В результате ударов по многоэтажке пострадали пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"Как всегда, оккупанты артиллерией по "военному" объекту. 5 раненых жителей", - сопроводил подписью видео Ким.
Напомним, по словам мэра Николаева Александра Сенкевича, возвращаться в город из-за вражеских обстрелов пока опасно. Власти наоборот рекомендуют жителям покидать город.
Добавим, ранее глава ОВА Виталий Ким рассказал, почему Россия усилила обстрелы Николаева.
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