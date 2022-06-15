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Россия обстреляла многоэтажку в Николаеве: пятеро раненых (видео)

Иллюстативное фото: российские войска обстреляли многоэтажку в Николае (MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. В результате ударов по многоэтажке пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Как всегда, оккупанты артиллерией по "военному" объекту. 5 раненых жителей", - сопроводил подписью видео Ким.

Напомним, по словам мэра Николаева Александра Сенкевича, возвращаться в город из-за вражеских обстрелов пока опасно. Власти наоборот рекомендуют жителям покидать город.

Добавим, ранее глава ОВА Виталий Ким рассказал, почему Россия усилила обстрелы Николаева.

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