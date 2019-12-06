Россия в ОБСЕ блокирует резолюцию о деоккупации Крыма, - Сенцов

Российская Федерация блокирует включение вопроса деоккупации аннексированного Крыма в итоговую резолюцию заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил бывший политзаключенный Олег Сенцов в Facebook.

Вместе с еще одним бывшим политзаключенным Кремля Романом Сущенко он выступил на мероприятиях в ходе этого Совета.

"Мы говорим про российскую агрессию, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопрос про деоккупацию Крыма”, - отметил Сенцов.

Напомним, 14 ноября 2019 Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Документ поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа.

Основными положениями обновленной резолюции есть требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове. Также резолюция содержит осуждение массовых задержаний активистов и правозащитников, призыв прекратить преследования крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений, а также осуждение призыва жителей оккупированного Крыма к российской армии.