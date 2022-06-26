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Россия ночью била по Харькову: обстреляна больница и жилой сектор

Фото: российские войска ночью снова били по Харькову (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Ночью Харьков в очередной раз подвергся обстрелам российских войск. Враг атаковал больницу и жилые дома, спасены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Фото: Россия ночью била по Харькову (facebook.com/MNSKHARKIV)

"Враг нанес удар исключительно по жилому сектору, многоэтажкам и больнице. События произошли в Холодногорском, Шевченковском и Немышлянском районах Харькова. Сотрудники ГСЧС ликвидировали 3 пожара, были спасены из-под завалов 2 человека", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, ракета попала в медкомплекс на 602-м микрорайоне.

Глава ОВА Олег Синегубов также рассказал о ночном обстреле города.

"Около 23:00 российская ракета попала в двухэтажный дом Холодногорского района Харькова, 2 харьковчан со взрывными травмами госпитализировали в медицинские учреждения", - пишет он.

По его словам, из-за обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили, гаражи.

"После 00:00 в Немышлянском районе оккупанты обстреляли лечебное учреждение. Повреждены крыша, технический этаж, операционная на 7-м этаже и перекрытие 6-го этажа в рентгенкабинете. Пострадавших нет", - добавляет Синєгубов.

Кроме того, по области оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы.

Всего за сутки по области из-за обстрелов 7 человек раненых, их госпитализировали: Харьков - 3 человека, Изюмский район - 4 человека, а в Богодуховском районе погибла женщина 79 лет.

Напомним, вчера в Харькове под обстрел снова попала ядерная установка.

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