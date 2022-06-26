RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія вночі била по Харкову: обстріляна лікарня та житловий сектор

Фото: російські війська вночі знову били по Харкову (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Вночі Харків вчергове піддався обстрілам російських військ. Ворог атакував лікарню та житлові будинки, врятовано двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Харківській області.

Фото: Росія вночі била по Харкову (facebook.com/MNSKHARKIV)

"Ворог завдав удару виключно по житловому сектору, багатоповерхівкам та лікарні. Події сталися у Холодногірському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова. Співробітники ДСНС ліквідували 3 пожежі, було врятовано з-під завалів 2 людей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, ракета потрапила до медкомплексу на 602-му мікрорайоні.

Голова ОВА Олег Синєгубов також розповів про нічний обстріл міста.

"Близько 23 год російська ракета влучила у двоповерховий будинок Холодногірського району Харкова, 2 харків’ян із вибуховими травмами госпіталізували до медичних установ", - пише він.

За його словами, через обстріли горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі, гаражі.

"Після 00 год в Немишлянському районі окупанти обстріляли лікувальний заклад. Пошкоджені дах, технічний поверх, операційна на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентгенкабінеті. Постраждалих немає", - додає Синєгубов.

Крім того, по області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони.

Загалом за добу по області через обстріли 7 людей поранено, їх госпіталізували: Харків - 3 людини, Ізюмський район - 4 особи, а у Богодухівському районі загинула жінка 79 років.

Нагадаємо, вчора в Харкові під обстріл знову потрапила ядерна установка.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України