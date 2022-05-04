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Россия несколько раз срывала поставки оружия в Украину: Маляр рассказала подробности

Новина українською →
Киев, Среда 04 мая 2022 16:25
Россия несколько раз срывала поставки оружия в Украину: Маляр рассказала подробности Фото: Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о проблемах, с которыми столкнулась Украина в процессе снабжения западной военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

Маляр заявила о негласном моратории на разговоры о договоренностях и поставках оружия. Такой подход связан с попыткой РФ сорвать процесс.

"С первых дней войны россияне уже срывали нам несколько поставок вооружения. Они опытные "кагэбисты", у них всюду своя агентура и работают они довольно тонко, на уровне западных чиновников среднего звена, лояльных к ним политических партий в парламентах разных стран", – рассказала заместитель министра обороны.

Она подтвердила, что западные правительства Россию не поддерживают. Однако, проблемы может создать даже "один интегрированный в российские связи человек" в звене снабжения.

"Несколько раз россияне также срывали нам транзиты помощи в Украину, которые у нас по понятным причинам преимущественно наземные. Если транзит идет несколькими странами, то они всячески пытаются его замедлить, или вообще сделать невозможным. Потому что транзиты оружия – довольно специфическая вещь, требующая как разрешений наивысшего уровня, так и специальных протоколов", – добавила Маляр.

Напомним, что Евросоюз собрался помочь вооружениям и Молдове.

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