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Не только Россия: названы главные угрозы на украинской границе

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко назвал главные угрозы на украинской границе. Основным вызовом для Украины остается агрессия Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По его словам, российская агрессия проявляется через рост спектра военных угроз на участке границы и с направления оккупированных Россией территорий.

Вместе с российской агрессией, сообщил Дейнеко, сегодня на украинской границе существует широкий спектр других угроз:

  • угроза терроризма,
  • диверсионно-подрывная деятельность,
  • нелегальная миграция (особенно транзитная),
  • контрабанда наркотиков,
  • незаконное перемещение товаров, прежде всего подакцизной группы, в страны Европейского Союза.

Напомним, в МИД сообщили, что после отвод части российских войск от границ с Украиной угроза новых провокаций со стороны России сохраняется. В том числе потому, что на границах все еще находится значительное количество военных и техники.

При этом по мнению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, теоретически Россия может решиться на вторжение вглубь Украины с Крымского полуострова.

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