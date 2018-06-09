Россия назвала свои требования накануне встречи в нормандском формате

Встреча в нормандском формате состоится 11 июня

Российская Федерация (РФ) на встрече в нормандском формате (УКраина, Франция, Германия, Россия) на уровне министров иностранных дел будет требовать фиксации "формулы Штайнмайера". Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

"Российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в н.п. Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 г. разведения сил и средств сторон, и завершить данный процесс в Станице Луганской", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что РФ таже намерена заявить о "необходимости фиксации порядка вступления в силу закона об особом статусе Донбасса ("формула Штайнмайера")".

Также в МИД РФ, говоря о миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявили, что "любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе по линии ООН, должны опираться на согласие самих сторон конфликта - Киева и Донбасса".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на встрече глав МИД "нормандской четверки" вопрос заложников будет одним из приоритетов.