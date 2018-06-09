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Росія назвала свої вимоги напередодні зустрічі у нормандському форматі

НовиниПолітика    09.06.2018 - 20:45
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Зустріч в нормандському форматі відбудеться 11 червня

Російська Федерація (РФ) на зустрічі в нормандському форматі (Україна, Франція, Німеччина, Росія) на рівні міністрів закордонних справ буде вимагати фіксації "формули Штайнмайера". Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Росії.

"Російська сторона має намір вимагати невідкладно відновити статус-кво, що склався в н. п. Золоте і Петровське після здійснення там в 2016 р. розведення сил і засобів сторін, і завершити цей процес у Станиці Луганській", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що РФ також має намір заявити про "необхідність фіксації порядку набрання чинності закону про особливий статус Донбасу ("формула Штайнмайера")".

Також в МЗС РФ, кажучи про миротворчу місію ООН на Донбасі, заявили, що "будь-які формати міжнародного сприяння врегулюванню внутрішньоукраїнського кризи, в тому числі по лінії ООН, повинні спиратися на згоду самих сторін конфлікту - Києва і Донбасу".

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що на зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" питання заручників буде одним з пріоритетів.

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, Нормандська четвірка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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