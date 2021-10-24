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Россия назвала провокацией будущие центры связи на КПВВ с Крымом: реакция МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Российская Федерация раскритиковала планы Украины открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом. Хотя ей стоит выполнять свои обязанности как государства-оккупанта.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Отметим, накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала планы Украины открыть центры связи провокацией. А жители Крыма якобы еще в 2014 году "все сказали, что хотели".

Как заявил Николенко, Россия не сможет помешать жителям оккупированного Донбасса и Крыма общаться с украинской властью, и "политика железного занавеса не сработает". По его словам, приоритетом президента Владимира Зеленского является предоставление государственных услуг украинцам по обе стороны линии разграничения, а также укрепление их связи с остальной Украиной.

"Но Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата: обеспечивать базовые потребности населения на подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от COVID-19, разблокировать работу КПВВ, прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории", - добавил Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны решил, что на КПВВ с оккупированным Донбассом и Крымом появятся центры коммуникации с президентом и органами власти.

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