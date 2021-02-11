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Россия назвала два вопроса, от которых зависит урегулирование на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал два вопроса, от которых, по его словам, зависит урегулирование ситуации на Донбассе. Он отметил, что Россия шесть лет пытается получить на них ответ.

Об этом шла речь на заседании Совбеза ООН к годовщине минских соглашений.

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Как сказал Небензя, от ответа на эти вопросы якобы зависят перспективы урегулирования на Донбассе.

"В течение этих шести лет по-прежнему нет ответа на два важных вопроса. Как именно Украина намерена мирным путем разрешить конфликт и каким Киев видит будущий особый статус Донбасса в составе Украины. А от ответа на эти вопросы целиком зависят перспективы урегулирования", - заявил он.

Напомним, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау заявила, что обсуждение единого плана по урегулированию на Донбассе находится в тупике. По ее словам, переговорный процесс блокирует Россия.

Кроме того, сегодня в ООН призвали стороны конфликта на Донбассе снять ограничение на свободу пересечения линии соприкосновения.

Добавим, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявлял, что Россия выбрала "абхазский сценарий" для Донбасса.

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