RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія назвала два питання, від яких залежить врегулювання на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав два питання, від яких, за його словами, залежить врегулювання ситуації на Донбасі. Він зазначив, що Росія шість років намагається отримати на них відповідь.

Про це йшлося на засіданні Радбезу ООН до річниці мінських угод.

Популярні новини
Верховний суд відхилив два позови щодо санкцій проти трьох телеканалів Козака 10 лютого 2021
Корупція та вплив олігархів: головне з доповіді Європарламенту щодо України 11 лютого 2021
Кулеба різко відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні 09 лютого 2021
Кравчук: перемир'я на Донбасі більше немає, Росія діє "зухвало і відкрито" 09 лютого 2021
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
У ЄС назвали дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро 10 лютого 2021
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи 10 лютого 2021
На в’їздах у Київ розгорнули 8 теплопунктів, - Кличко 10 лютого 2021
Законопроект не повинен пройти: правозахисники розкритикували реформу СБУ 10 лютого 2021
У США заявили про "оперативні дії" для притягнення Росії до відповідальності 09 лютого 2021

Як сказав Небензя, від відповіді на ці питання нібито залежать перспективи врегулювання на Донбасі.

"Протягом цих шести років і досі немає відповіді на два важливих питання. Як саме Україна має намір мирним шляхом вирішити конфлікт і яким Київ бачить майбутній особливий статус Донбасу у складі України. А від відповіді на ці питання цілком залежать перспективи врегулювання", - заявив він.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау заявила, що обговорення єдиного плану врегулювання на Донбасі перебуває в глухому куті. За її словами, переговорний процес блокує Росія.

Крім того, сьогодні в ООН закликали сторони конфлікту на Донбасі зняти обмеження на свободу перетину лінії зіткнення.

Додамо, представник України в ТКГ Сергій Гармаш заявляв, що Росія вибрала "абхазький сценарій" для Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНРосійська ФедераціяДонбасвойна
Читайте також
КПВВ "Золоте" і "Щастя" відсутні з боку окупантів на Донбасі, - ОБСЄ
В ОБСЄ пояснили, чому не розслідуються порушення "тиші" на Донбасі
Прогноз погоди