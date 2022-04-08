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Россия назначила нового командующего наступлением на Украину. Имеет опыт работы в Сирии, - BBC

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Пятница 08 апреля 2022 21:27
Россия назначила нового командующего наступлением на Украину. Имеет опыт работы в Сирии, - BBC Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия реорганизовала командование своими операциями в Украине. В частности, назначила нового командующего наступлением, имеющего большой опыт работы в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что между российскими силами, вторгшимися в Украину 24 февраля, не было координации. Руководство ими осуществлялось по каждому направлению раздельно.

"Была действительно плохая координация между этими разными командованиями", – сказал западный чиновник, добавив, что российские войска никогда не учились работать таким образом.

В настоящее время операциями руководит командующий Южного военного округа - генерал Александр Дворников. Отмечается, что у него большой опыт российских операций в Сирии.

Однако, западные чиновники заявляют, что российское командование проводит поэтапное отправление новых российских сил на Донбасс, вместо того чтобы сделать паузу и дать военным должным образом перегруппироваться.

Считается, что Россия имеет не менее 100 батальонных тактических групп, доступных для операций, после того, как они были восстановлены после боев.

"Если Россия не сможет изменить свою тактику и не будет гораздо эффективнее в использовании всех инструментов в свою пользу, если ей это не удастся сделать, тогда им будет трудно достичь успеха даже в этих ограниченных целях, которые они установили", - сказал западный чиновник.

Ранее мы сообщали, что Кремль признал значительные потери в войне против Украины.

Также мы писали, что в РФ назвали "неприемлемым" обсуждение вопросов Крыма и Донбасса Зеленским и Путиным.

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