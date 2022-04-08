Россия назначила нового командующего наступлением на Украину. Имеет опыт работы в Сирии, - BBC

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сообщается, что между российскими силами, вторгшимися в Украину 24 февраля, не было координации. Руководство ими осуществлялось по каждому направлению раздельно.

"Была действительно плохая координация между этими разными командованиями", – сказал западный чиновник, добавив, что российские войска никогда не учились работать таким образом.

В настоящее время операциями руководит командующий Южного военного округа - генерал Александр Дворников. Отмечается, что у него большой опыт российских операций в Сирии.

Однако, западные чиновники заявляют, что российское командование проводит поэтапное отправление новых российских сил на Донбасс, вместо того чтобы сделать паузу и дать военным должным образом перегруппироваться.

Считается, что Россия имеет не менее 100 батальонных тактических групп, доступных для операций, после того, как они были восстановлены после боев.