Росія призначила нового командувача наступом на Україну. Має досвід роботи в Сирії, - BBC
Росія реорганізувала командування своїми операціями в Україні. Зокрема, призначила нового командувача наступу, який має великий досвід роботи в Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Повідомляється, що між російськими силами, які вторглися в Україну 24 лютого, не було координації. Керівництво ними здійснювалося по кожному напрямку окремо.
"Була справді погана координація між цими різними командуваннями", – сказав західний чиновник, додавши, що російські війська ніколи не навчалися працювати таким чином.
Наразі операціями керує командувач Південного військового округу - генерал Олександр Дворніков. Зазначається, що він має великий досвід російських операцій у Сирії.
Однак, західні чиновники заявляють, що російське командування проводить поетапне відправлення нових російських сил на Донбас, замість того, щоб зробити паузу та дати військовим належним чином перегрупуватися.
Вважається, що Росія має трохи менш як 100 батальйонних тактичних груп, доступних для операцій, після того, як вони були відновлені після боїв.
"Якщо Росія не зможе змінити свою тактику і не буде набагато ефективнішою у використанні всіх інструментів на свою користь, якщо їй це не вдасться зробити, тоді їм буде важко досягнути успіху навіть у цих обмежених цілях, які вони встановили", - сказав західний чиновник.
Раніше ми повідомляли, що Кремль визнав значні втрати у війні проти України.
Також ми писали, що у РФ назвали "неприйнятним" обговорення питань Криму і Донбасу Зеленським і Путіним.
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