Россия наращивает количество кораблей в акватории Азовского моря, - ВСУ

Российская Федерация наращивает количество кораблей в акватории Азовского моря. Через Керченский пролив прошли несколько единиц российского флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход Керченским проливом в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров", - говорится в сообщении.
Напомним, в порту Бердянска был уничтожен российский десантный корабль.
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