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Россия направила офицеров-инструкторов на Донбасс для подготовки диверсий, - разведка

Автор: РБК-Украина

Россия продолжает усиливать боевые возможности группировок российских оккупационных войск. На Донбасс прибыла группа российских офицеров-инструкторов для подготовки диверсионно-разведывательных подразделений боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, на временно оккупированную территорию прибыла группа российских офицеров-инструкторов из состава соединений и частей 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Кроме того, за прошедший месяц через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ были завезены свыше 3 тысяч тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в том числе беспилотные летательные аппараты, мобильные комплексы связи и радиоконтроля, минометные и противопехотные мины.

Ранее сообщалось, что пророссийские боевики на Донбассе активизировали подготовку к диверсиям.

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Донбассбоевики