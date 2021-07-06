RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія направила офіцерів-інструкторів на Донбас для підготовки диверсій, - розвідка

Автор: РБК-Україна

Росія продовжує посилювати бойові спроможності угруповань російських окупаційних військ. На Донбас прибула група російських офіцерів-інструкторів для підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, на тимчасово окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з’єднань і частин 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

Крім того, за минулий місяць через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ були завезені понад 3 тисяч тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва, у тому числі безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв’язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни.

Раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на Донбасі активізували підготовку до диверсій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбасбойовики