Россия направила на Донбасс 103-й "гумконвой". Украина ответила нотой протеста

Сообщается, что сегодня Россия в очередной раз проигнорировала предостережения Украины и без ее согласия, с нарушением законодательства направила на оккупированные территории "гуманитарный конвой".

Перемещение произошло через неподконтрольные участки государственной границы, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

"Отсутствие законных оснований невозможным предусмотрено украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - говорится в заявлении.

В связи с этим МИД направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием прекратить действия против суверенитета Украины.