UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия направила на Донбасс 103-й "гумконвой". Украина ответила нотой протеста

Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация направила на оккупированный Донбасс 103-й так называемый "гуманитарный конвой". Министерство иностранных дел ответило нотой протеста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

Сообщается, что сегодня Россия в очередной раз проигнорировала предостережения Украины и без ее согласия, с нарушением законодательства направила на оккупированные территории "гуманитарный конвой".

Перемещение произошло через неподконтрольные участки государственной границы, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

"Отсутствие законных оснований невозможным предусмотрено украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - говорится в заявлении.

В связи с этим МИД направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием прекратить действия против суверенитета Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДонбассГуманитарная помощь