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Росія направила на Донбас 103-й "гумконвой". Україна відповіла нотою протесту

Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація направила на окупований Донбас 103-й так званий "гуманітарний конвой". Міністерство закордонних справ відповіло нотою протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

Повідомляється, що сьогодні Росія в черговий раз проігнорувала застереження України і без її згоди, з порушенням законодавства направила на окуповані території "гуманітарний конвой".

Переміщення відбулося через непідконтрольні ділянки державного кордону, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

"Відсутність законних підстав неможливою передбачено українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних і митних органів України", - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим МЗС направив російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою припинити дії проти суверенітету України.

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