В Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнера", - БелТА

Под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнера". По информации правоохранительных органов, более 200 боевиков прибыли для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Об этом сообщает издание БелТА.

При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Они сначало заселились в одну из гостиниц Минска, а потом перехали в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория, сообщили в администрации.

Сегодня, 29 июля, их задержали. Еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

По данным издания, в список задержанных входят:

1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;

2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;

3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;

4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;

5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;

6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;

7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;

8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;

9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;

10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;

11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;

12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;

13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;

14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,

15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;

16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;

17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;

18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;

19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,

20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;

21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;

22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;

23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;

24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;

25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;

26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;

27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;

28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;

29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;

30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;

31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;

32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;

33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.

Напомним, в Министерстве внутренних дел страны эту информацию пока не комментируют.

Ранее РБК-Украина писало, что в составе российских и западных частных военных компаний (ЧВК) воюют сотни граждан Украины, по данным Службы безопасности Украины, в ЧВК "Вагнера" воюют 86 крымчан.