В Білорусі затримали бойовиків ПВК "Вагнера", - БелТА

Під Мінськом затримали 32 бойовика іноземної приватної військової компанії "Вагнера". За інформацією правоохоронних органів, більше 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

Про це повідомляє видання БелТА.

При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх - три великих важких валізи, завантаження яких в транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків. Вони спочатку заселилася в один з готелів Мінська, а потім перехали в один із санаторіїв Мінського району.

За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу поведінкою і одноманітним одягом в стилі мілітарі. Вони невеликими групами уважно вивчили територію і оточення санаторію, повідомили в адміністрації.

Сьогодні, 29 липня, їх затримали. Ще одна людина була виявлена і затримана на півдні країни.

За даними видання, в список затриманих входять:

1. Мілаєв Арем Вікторович, 01.02.1981 р.н.;

2. Бахтігараев Тахір Мінігаяновіч, 18.04.1980 р.н.;

3. Алтухов Олександр Вікторович, 18.04.1980 р.н.;

4. Лі Володимир Олександрович, 26.07.1989 р.н.;

5. Кожевников Андрій Юрійович, 16.01.1980 р.н.;

6. Сапронов Олексій Володимирович, 08.07.1978 р.н.;

7. Щербаков Сергій Володимирович, 21.07.1981 р.н.;

8. Волгін Олексій Володимирович, 21.06.1975 р.н.;

9. Дрига Олег Ігорович, 03.06.1986 р.н.;

10. Павленко Сергій Григорович, 25.06.1976 р.н.;

11. Руденко Олександр Святославович, 26.12.1984 р.н.;

12. Харитонов Денис Юрійович, 16.03.1980 р.н.;

13. Сидоров Сергій Олександрович, 01.01.1972 р.н.;

14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 р.н.,

15. Бубнов Сергій Геннадійович, 08.01.1971 р.н.;

16. Нижник Павло Олександрович, 24.06.1987 р.н.;

17. Селіхов Володимир Іванович, 04.10.1986 р.н.;

18. Фетисов Геннадій Євгенович, 22.10.1986 р.н .;

19. Фомін Михайло Миколайович, 07.03.1973 р.н.,

20. Єкімов Володимир Сергійович, 19.10.1973 р.н.;

21. Карімов Рінат, 15.08.1984 р.н.;

22. Шубін Олександр, 15.01.1996 р.н.;

23. Шеломенцев Ігор, 18.08.1975 р.н.;

24. Маслов Сергій Олексійович, 29.09.1988 р.н.;

25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 р.н.;

26. Токаренко Андрій Вікторович, 24.01.1965 р.н.;

27. Сердюков Андрій Вікторович, 16.08.1975 р.н.;

28. Сергєєв Федір Михайлович, 17.05.1987 р.н.;

29. тановила Рафік Кабуловіч, 30.04.1975 р.н.;

30. Зябліцев Євген Сергійович, 23.11.1992 р.н.;

31. Самарін Павло Львович, 11.11.1981 р.н.;

32. Бакуновіч Андрій Петрович, 30.12.1977 р.н.;

33. Шацький Артем, 30.07.1982 р.н.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ країни цю інформацію поки не коментують.

Раніше РБК-Україна писало, що в складі російських і західних приватних військових компаній (ПВК) воюють сотні громадян України, за даними Служби безпеки України, в ПВК "Вагнера" воюють 86 кримчан.