Война России против Украины. Что происходит на Донбассе сейчас

Оккупационным российским войскам не удалось выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинские Вооруженные силы удерживают позиции в зоне ООС на линии разграничения.

РБК-Украина собрало всю информацию о ситуации на Донбассе по состоянию на обед 27 февраля.

Тяжелые бои идут практически по всей линии соприкосновения. Наступление идет со стороны совместных группировок регулярной российской армии и солдат псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". Основной напор исходит именно со стороны российских войск.

Что происходит в Луганской области

Ситуация в Луганской области остается тяжелой, заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Однако прошлая ночь, с 26 на 27 февраля, прошла относительно тихо. Все ключевые города региона находятся под контролем Украины. Это, в частности:

Северодонецк (временный админцентр области),

Лисичанск,

Рубежное,

Сватово.

Оккупационные войска, которые были на подходе к Северодонецку, были разбиты и отошли к Гречишкино. Противник понес большие потери. В Рубежном наши солдаты отбили заход в город вражеской ДРГ. Украинским силам удалось вернуть контроль над Счастьем, однако сам город уничтожен на 80%. Сейчас там идет эвакуация населения.

По словам Гайдая, армия агрессора и псевдореспублик сформировали группу, чтобы идти на Старобельск. Вчера днем, 26 февраля, под обстрел попал Лисичанск – там оккупанты повредили котельную, жилой дом, кафе и повредили газопровод. По состоянию на утро, 27 февраля, газоснабжение в городе уже возобновлено.

По последним данным от главы Луганской ОГА, Украина временно потеряла контроль над Станицей Луганской, Крымским, Марковкой и Муратовым.

Что происходит в Донецкой области

Вокруг временного админцентра области – Мариуполя – идут бои. Город остается под контролем Украины. По словам главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, вражеское "кольцо" вокруг Мариуполя, который находится на юге области на берегу Азовского моря, расширилось.

Однако окружающие города терпят мощные обстрелы, в том числе с применением авиации. По состоянию на утро, 27 февраля, есть данные об обстрелах самолетами и "градами" Сартаны и Талаковки. Есть жертвы среди гражданского населения и разрушения жилых домов. Под обстрелом "градами" также находится село Гнутовое, рядом с Мариуполем.

В течение двух суток российские оккупанты наступали на Волноваху. Город обстреливали из "градов" и артиллерии, что привело к гибели двух десятков гражданских жителей и повреждения жилых домов. Ночью с 26 на 27 февраля в Волновахе шли тяжелые бои, в результате войска агрессора были выбиты за окрестности города.

В Торецке, Марьинке, Красногоровке и Светлодарске, которые находятся в северной и центральной части региона, на утро 27 февраля было сравнительно тихо, без сильных обстрелов и потерь.

Путин признал "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей

Президент России Владимир Путин 21 февраля признал независимость оккупационных псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" и приказал ввести туда войска "для поддержания мира". На следующий день Совет Федерации дал Путину разрешение на использование вооруженных сил за границей, включая территорию так называемых республик.

Президент РФ уточнил, что признал так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах всех Донецкой и Луганской областей – так как записано в их "конституциях". Притом, что примерно 2/3 территории этих областей находятся под контролем Украины.

До этого, 15 февраля, депутаты Госдумы РФ поддержали обращение к Путину о признании псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". Вслед за ними с таким же обращением к президенту РФ выступили главари этих "республик". Эскалация на Донбассе началась 17 февраля. Ночью с 23 на 24 февраля Путин объявил о нападении на всю территорию Украины, назвав это "спецоперацией".