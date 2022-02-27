Війна Росії проти України. Що відбувається на Донбасі зараз

Окупаційним російським військам не вдалося вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українські Збройні сили утримують позиції в зоні ООС на лінії розмежування.

РБК-Україна зібрало всю інформацію про ситуацію на Донбасі станом на обід 27 лютого.

Важкі бої йдуть практично по всій лінії розмежування. Наступ йде з боку спільних угруповань регулярної російської армії і солдатів псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР". Основний натиск виходить саме з боку російських військ.

Що відбувається в Луганській області

Ситуація в Луганській області залишається складною, заявив глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Однак минула ніч, з 26 на 27 лютого, пройшла відносно тихо. Всі ключові міста регіону знаходяться під контролем України. Це, зокрема:

Сєвєродонецьк (тимчасовий адмінцентр області),

Лисичанськ,

Рубіжне,

Сватове.

Окупаційні війська, які були на підході до Сєвєродонецька, були розбиті і відійшли до Гречишкиного. Противник зазнав великих втрат. У Рубіжному наші солдати відбили захід у місто ворожої ДРГ. Українським силам вдалося повернути контроль над Щастям, проте саме місто знищене на 80%. Зараз там йде евакуація населення.

За словами Гайдая, армія агресора і псевдореспублік сформували групу, щоб йти на Старобільськ. Вчора вдень, 26 лютого, під обстріл потрапив Лисичанськ – там окупанти пошкодили котельню, житловий будинок, кафе і пошкодили газопровід. Станом на ранок, 27 лютого, газопостачання в місті вже відновлено.

За останніми даними від голови Луганської ОДА, Україна тимчасово втратила контроль над Станицею Луганською, Кримським, Марківкою та Муратовим.

Що відбувається в Донецькій області

Навколо тимчасового адмінцентру області – Маріуполя – йдуть бої. Місто залишається під контролем України. За словами голови Донецької ОДА Павла Кириленка, вороже "кільце" навколо Маріуполя, який знаходиться на півдні області на березі Азовського моря, розширилося.

Однак навколишні міста зазнають потужних обстрілів, в тому числі із застосуванням авіації. Станом на ранок, 27 лютого, є дані про обстріли літаками і "градами" Сартани і Талаківки. Є жертви серед цивільного населення і руйнування житлових будинків. Під обстрілом "градами" також знаходиться село Гнутове, поруч з Маріуполем.

Протягом двох діб російські окупанти наступали на Волноваху. Місто обстрілювали з "градів" і артилерії, що призвело до загибелі двох десятків цивільних жителів і пошкодження житлових будинків. Вночі з 26 на 27 лютого у Волновасі йшли важкі бої, в результаті війська агресора були вибиті за околиці міста.

У Торецьку, Мар'їнці, Красногорівці та Світлодарську, які знаходяться в північній і центральній частині регіону, на ранок 27 лютого було порівняно тихо, без сильних обстрілів і втрат.

Путін визнав "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність окупаційних псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" і наказав ввести туди війська "для підтримки миру". Наступного дня Рада Федерації дала Путіну дозвіл на використання збройних сил за кордоном, включаючи територію так званих республік.

Президент РФ уточнив, що визнав так звані "ДНР" і "ЛНР" в межах всіх Донецької та Луганської областей – так як записано в їхніх "конституціях". Притому, що приблизно 2/3 території цих областей знаходяться під контролем України.

До цього, 15 лютого, депутати Держдуми РФ підтримали звернення до Путіна про визнання псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР". Слідом за ними з таким же зверненням до президента РФ виступили ватажки цих "республік". Ескалація на Донбасі почалася 17 лютого. Вночі з 23 на 24 лютого Путін оголосив про напад на всю територію України, назвавши це "спецоперацією".