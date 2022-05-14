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На Кинбурнской косе из-за действий оккупантов горит почти 4000 гектаров леса, - омбудсмен

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 14 мая 2022 12:48
На Кинбурнской косе из-за действий оккупантов горит почти 4000 гектаров леса, - омбудсмен Фото: на Кинбурнской косе горят леса (фото facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за действий российских оккупантов на Кинбурнской косе возникли масштабные пожары. Огонь распространился почти на 4000 гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову.

"Пожары именно на Кинбурнской косе продолжаются более недели. Огонь охватил почти 4 тысячи гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные не пропускают лесную охрану к очагам возгораний. Также пожарным не хватает топлива для тушения огня.

Ситуация в заповедной зоне приближается к катастрофической. Возгорание уничтожает не только растительность и животный мир, но и угрожает местному населению, которое даже не может получить продукты питания.

"Действия оккупантов являются нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним (в т. ч. Протокола № 1 от 1977 года). Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине", - отметила омбудсмен.

Ранее мы уже сообщали, что оккупанты уничтожают уникальный заповедник под Херсоном.

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