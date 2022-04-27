Россия нанесла ущерб дорожной инфраструктуре Украины на 900 млрд гривен, - "Укравтодор"

По его словам, также разрушено 302 искусственных сооружения, из которых 125 находятся на дорогах государственного значения. Сейчас уже продолжается активное восстановление поврежденной инфраструктуры.

"Уже начали восстанавливать, и сегодня можем констатировать, что 500 км дорог уже расчищено - это и дороги государственного значения, и коммунальные дороги. Например, 212 км дорог - это расчистка улиц Ирпеня, Бучи и других городов и городков. Также мы уже возвели на сегодня 18 временных переправ, объездов, обходов и в дальнейшем будем это выполнять", - говорит Ивко.

Для примера он рассказал о трассе Р-30, где, на въезде в город Ирпень, была меньше чем за неделю возведена временная переправа возле разрушенного моста. Сейчас на том месте продолжаются проектно-изыскательские работы, а после них начнется построение нового полноценного моста.

"Также есть по Киевской, Черниговской и Сумской областям некоторые дороги, например, Киев-Чернигов р-69 - это где выполняются работы, где уже выполнены переправы. Также, например, в Сумской области Н-12 в местечке Климентово сделана временная переправа. И на всех направлениях мы работаем круглосуточно", - добавляет заместитель председателя Укравтодора.

Он подчеркнул, что дорожники работают в чрезвычайно опасных условиях. Так, недавно в Харьковской области непосредственно во время работы были обстреляны работники одной из дорожных компаний. Вражеские снаряды попали примерно в 50 метрах от людей.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что на восстановление инфраструктуры в освобожденных областях Украины из резервного фонда выделен один миллиард гривен.