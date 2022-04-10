Россия нанесла ракетные удары по Днепропетровской области: есть пострадавший и разрушения

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - отметил Резниченко.

По его словам, в Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели боролись несколько часов. Есть один пострадавший.

Кроме того, в Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание. Людей не задела.

А в Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли мирных жителей во время эвакуации. В результате погибли четыре человека, среди которых один ребенок.

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