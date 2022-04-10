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Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровській області: є постраждалий та руйнування

Фото: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі завдали ракетних ударів по різних містах Дніпропетровської області. Зруйновано інфраструктурний об’єкт, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у Telegram.

"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", - зазначив Резніченко.

За його словами, в Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.

Крім того, в Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.

А в Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства, ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області російські окупанти обстріляли мирних жителів під час евакуації. Внаслідок цього загинуло чотири людини, серед яких одна дитина.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України