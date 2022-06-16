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Россия нанесла авиаудар по зданию в Лисичанске, где прятались люди: есть погибшие и раненые

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня нанесли авиаудар по дому в Лисичанске (Луганская область), где прятались люди. В результате по меньшей мере трое погибших и семеро раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из зданий, где скрывались люди. По меньшей мере трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - написал Гайдай.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ, сейчас враг атакует Луганскую область на девяти направлениях. Идут ожесточенные бои.

При этом американский генерал заявлял, что ситуация на Донбассе крайне сложная и подобная Первой мировой. В регионе идут жестокие сражения на истощение.

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ЛисичанскДонбассАвиаудары