Россия нанесла авиаудар по зданию в Лисичанске, где прятались люди: есть погибшие и раненые

"Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из зданий, где скрывались люди. По меньшей мере трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - написал Гайдай.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ, сейчас враг атакует Луганскую область на девяти направлениях. Идут ожесточенные бои.

При этом американский генерал заявлял, что ситуация на Донбассе крайне сложная и подобная Первой мировой. В регионе идут жестокие сражения на истощение.

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