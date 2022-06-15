Генерал США о ситуации на Донбассе: очень жестокая битва, подобная Первой мировой
Ситуация на Донбассе крайне сложная и подобная Первой мировой. В регионе идут жестокие битвы на истощение.
Об этом заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Он отметил, что российские силы на Донбассе значительно превышаю украинские, однако РФ не может установить полный контроль в регионе.
"Война принимает много, много поворотов. Поэтому я бы не сказал, что это неизбежно", - заявил генерал о возможности полного захвата Донбасса оккупантами.
Милли также прокомментировал ситуация в Северодонецке, сказав, что "украинцы воюют улица за улицей, дом за домом".
Он пояснил, что сейчас на востоке Украины идет война на истощение, а прогресс России очень медленный.
"Очень жестокая битва на истощение, почти подобная Первой мировой... Россияне столкнулись со многими проблемами. У них проблемы с командованием и логистикой. У них есть проблемы с моральным духом, с лидерством и множество других проблем", - добавил Милли.
Напомним, по словам главы Луганской ОВА, ситуация в регионе становится все тяжелее. Украинские защитники сдерживают врага сразу с трех сторон.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.