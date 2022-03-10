Россия намеренно распространяет ложь о создании биологического оружия в Украине, - Госдеп США

"Эта российская дезинформация - полная чушь, и Россия не в первый раз придумывает подобные ложные утверждения против другой страны. Кроме того, эти утверждения были окончательно и неоднократно опровергнуты на протяжении многих лет", - заявил Прайс.

Он также добавил, что Россия придумывает ложные предлоги, пытаясь оправдать свои ужасные действия в Украине.

"США не владеют и не управляют химическими или биологическими лабораториями в Украине, они полностью выполняют свои обязательства по Конвенциям о запрещении химического и биологического оружий, они нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием. Именно Россия имеет активные программы по созданию химического и биологического оружия и нарушает Конвенции", - подчеркнул пресс-секретарь Госдепа США.

Прайс подчеркнул, что у РФ есть опыт обвинения Запада в тех самых преступлениях, которые она сама совершает.

"Такая тактика является очевидной уловкой России, чтобы попытаться оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные и неоправданные нападения на Украину. Мы полностью ожидаем, что Россия будет продолжать удваивать подобные заявления, выдвигая новые необоснованные обвинения", - резюмировал он.