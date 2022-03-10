Росія навмисно поширює брехню про створення біологічної зброї в Україні, - Держдеп США

Прес-секретар Державного департаменту США Нед прайс заявив, що Кремль навмисно поширює відверту брехню про те, що Сполучені Штати і Україна ведуть діяльність зі створення хімічної та біологічної зброї в Україні. При цьому він підкреслив, що чиновники Китаю повторюють ці "теорії змови"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу США .

"Ця російська дезінформація - повна нісенітниця, і Росія не вперше придумує подібні помилкові твердження проти іншої країни. Крім того, ці твердження були остаточно і неодноразово спростовані протягом багатьох років", - заявив Прайс.

Він також додав, що Росія придумує неправдиві приводи, намагаючись виправдати свої жахливі дії в Україні.

"США не володіють і не керують хімічними або біологічними лабораторіями в Україні, вони повністю виконують свої зобов'язання за конвенціями про заборону хімічної та біологічної зброї, вони ніде не розробляють і не володіють такою зброєю. Саме Росія має активні програми зі створення хімічної та біологічної зброї і порушує Конвенції", - підкреслив прес-секретар Держдепу США.

Прайс підкреслив, що у РФ є досвід звинувачення Заходу в тих самих злочинах, які вона сама здійснює.

"Така тактика є очевидним прийомом Росії, щоб спробувати виправдати подальші навмисні, неспровоковані і невиправдані напади на Україну. Ми повністю очікуємо, що Росія буде продовжувати подвоювати подібні заяви, висуваючи нові необґрунтовані звинувачення", - резюмував він.