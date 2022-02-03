Россия намерена сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Готовят фейковое видео, - СМИ

Разведка США раскрыла планы Москвы сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Для этого Россия намерена использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на российскую территорию или русскоговорящих на востоке Украины.

По данным источников изданий, США получили доказательства о планах России, который одобрен на самом высоком уровне в Москве, сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Как отмечают собеседники, для этого российская сторона намерена использовать фейковое видео "нападения украинских военных" либо на территорию РФ, либо на русскоязычное население на востоке Украины.

По словам официальных лиц, Россия намеревалась использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде" русскоязычного населения. Затем она планировала воспользоваться возмущением по поводу опубликованных кадров, чтобы оправдать нападение, или сделать так, чтобы главари боевиков на Донбассе призвали Москву вмешаться.

Источники изданий не предоставили никаких прямых доказательств этого плана России. Однако они отметили, что детали российской операции по дезинформации будут раскрыты администрацией Белого дома на брифинге в четверг, 3 февраля.