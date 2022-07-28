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Россия намерена оставаться на МКС до 2028 года

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Вашингтон, Четверг 28 июля 2022 00:53
Россия намерена оставаться на МКС до 2028 года Фото: Россия намерена остаться на МКС до 2028 года (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Россия проинформировала NASA, что намерена оставаться на Международной космической станции до 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Во вторник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия официально не уведомляла Соединенные Штаты о своем намерении выйти из проекта МКС.

Ранее российская аэрокосмическая компания "Энергия" сделала оптимистичные заявления, что ее новая орбитальная станция будет запущена в строй в 2028 году.

Напомним, глава "Роскосмоса" Юлия Борисова в докладе Путину заявила, что "Роскосмос" принял решение выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году.

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