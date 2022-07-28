Россия намерена оставаться на МКС до 2028 года

Фото: Россия намерена остаться на МКС до 2028 года (wikipedia.org)

Россия проинформировала NASA, что намерена оставаться на Международной космической станции до 2028 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Во вторник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия официально не уведомляла Соединенные Штаты о своем намерении выйти из проекта МКС. Ранее российская аэрокосмическая компания "Энергия" сделала оптимистичные заявления, что ее новая орбитальная станция будет запущена в строй в 2028 году.