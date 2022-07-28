Росія має намір залишатися на МКС до 2028 року
Фото: Росія має намір залишитися на МКС до 2028 року (wikipedia.org)
Росія поінформувала NASA, що має намір залишатися на Міжнародній космічній станції до 2028 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У вівторок офіційний представник Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Росія офіційно не повідомляла Сполучені Штати про свій намір вийти з проекту МКС.
Раніше російська аерокосмічна компанія "Енергія" зробила оптимістичні заяви, що її нова орбітальна станція буде запущена в дію у 2028 році.
Нагадаємо, глава "Роскосмосу" Юлія Борисова в доповіді Путіну заявила, що "Роскосмос" прийняв рішення вийти з проекту Міжнародної космічної станції у 2024 році.
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