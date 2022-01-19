Россия не намерена нападать на Украину, рисков войны в Европе нет, - Рябков

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация не собирается нападать на Украину. И на сегодня нет рисков полномасштабной войны в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться в Украину", - заявил Рябков на выступлении на площадке клуба "Валдай".
Он также отметил, что не видит рисков полномасштабной войны.
"Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь", - добавил дипломат.
Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Киеве, заявил, что вторжение России в Украину может произойти в очень короткие сроки.
В то же время он подчеркнул, что США предпочли бы решить ситуацию мирным путем.