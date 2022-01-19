Россия не намерена нападать на Украину, рисков войны в Европе нет, - Рябков

"Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться в Украину", - заявил Рябков на выступлении на площадке клуба "Валдай".

Он также отметил, что не видит рисков полномасштабной войны.

"Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь", - добавил дипломат.