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Россия не намерена нападать на Украину, рисков войны в Европе нет, - Рябков

Автор: Сергей Новиков

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация не собирается нападать на Украину. И на сегодня нет рисков полномасштабной войны в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться в Украину", - заявил Рябков на выступлении на площадке клуба "Валдай".

Он также отметил, что не видит рисков полномасштабной войны.

"Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь", - добавил дипломат.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Киеве, заявил, что вторжение России в Украину может произойти в очень короткие сроки.

В то же время он подчеркнул, что США предпочли бы решить ситуацию мирным путем.

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