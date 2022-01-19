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Росія не має наміру нападати на Україну, ризиків війни в Європі немає, - Рябков

Автор: Сергей Новиков

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Російська Федерація не збирається нападати на Україну. І на сьогодні немає ризиків повномасштабної війни в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ми не маємо наміру здійснювати жодних агресивних дій. Ми не будемо атакувати, нападати і вторгатися до України", - заявив Рябков на виступі на майданчику клубу "Валдай".

Він також зазначив, що не бачить ризиків повномасштабної війни.

"Я впевнений, що немає ніякого ризику повномасштабної війни, яка може розвернутися в Європі або ще де-небудь", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що вторгнення Росії до України може відбутися в дуже короткі терміни.

Водночас він підкреслив, що США воліли б вирішити ситуацію мирним шляхом.

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