Росія не має наміру нападати на Україну, ризиків війни в Європі немає, - Рябков

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Російська Федерація не збирається нападати на Україну. І на сьогодні немає ризиків повномасштабної війни в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Ми не маємо наміру здійснювати жодних агресивних дій. Ми не будемо атакувати, нападати і вторгатися до України", - заявив Рябков на виступі на майданчику клубу "Валдай".
Він також зазначив, що не бачить ризиків повномасштабної війни.
"Я впевнений, що немає ніякого ризику повномасштабної війни, яка може розвернутися в Європі або ще де-небудь", - додав дипломат.
Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що вторгнення Росії до України може відбутися в дуже короткі терміни.
Водночас він підкреслив, що США воліли б вирішити ситуацію мирним шляхом.