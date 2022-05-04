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Россия нагнетает ситуацию в Приднестровье. Ведет психологическую атаку против Украины, - разведка

Фото: Россия умышленно нагнетает ситуацию в Приднестровье (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация умышленно нагнетает ситуацию в Приднестровье и ведет психологическую атаку против Украины. Все из-за отсутствия заметных успехов в войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Командование России пытается создать зоны нестабильности вблизи украинских границ и видимость угрозы нападения пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.

"По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в селе Колбасная", - пишет пресс-служба разведки.

Более половины всех боеприпасов уже исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке.

Также более двух третей боевой техники на территории Приднестровья является полностью, или же частично не боеспособной.

"Потенциально, Приднестровья может быть использовано как плацдарм для налаживания линий снабжения и обеспечения развертывания российской группировки на территории Республики Молдова, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора с Россией через территорию южных областей Украины", - добавляет пресс-служба.

Война России против Украины длится семьдесят дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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