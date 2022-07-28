Россия начнет выдачу паспортов в оккупированной части Харьковской области
Российская Федерация в ближайшее время начнет выдавать паспорта жителям оккупированных территорий Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Сообщается, что на оккупированной части Харьковской области начали принимать документы на оформление российских паспортов.
"Выдачу планируется осуществлять на территории Харьковской области, то есть выезжать за пределы людям не придется. На данный момент мы только начали формировать базу данных населения для получения российского гражданства", - заявил оккупационный "глава" Виталий Ганчев.
Отметим, российские паспорта выдают уже на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне в оккупированном Херсоне вынуждают бизнес платить "налоги" и получать паспорта РФ.
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