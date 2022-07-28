Росія почне видачу паспортів в окупованій частині Харківської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що на окупованій частині Харківської області почали приймати документи на оформлення російських паспортів.

"Видачу планується здійснювати на території Харківської області, тобто виїжджати за межі людям не доведеться. На даний момент ми тільки почали формувати базу даних населення для отримання російського громадянства", - заявив окупаційний "глава" Віталій Ганчев.

Зазначимо, російські паспорти видають вже на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей.