Россия начинает укреплять позиции на востоке Украины, - Пентагон

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил о том, что в США считают, что Россия начала усиливать и пополнять запасы своих войск на Донбассе - востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Несмотря на действия российских войск, Соединенные Штаты не рассматривают, это как начало нового наступления в регионе.

"Мы считаем, что это попытка усилить и пополнить запасы своих сил на Донбассе, которые все еще находятся к северу от Изюма", - сказал журналистам чиновник, имея в виду город примерно в 180 км к северу от Донецка.

По словам чиновника, в регион направляются российские транспортные средства, и вспомогательный персонал для авиации и пехотных частей.