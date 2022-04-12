ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия начинает укреплять позиции на востоке Украины, - Пентагон

Новина українською →
Донбасс, Вторник 12 апреля 2022 03:45
Россия начинает укреплять позиции на востоке Украины, - Пентагон Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил о том, что в США считают, что Россия начала усиливать и пополнять запасы своих войск на Донбассе - востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Несмотря на действия российских войск, Соединенные Штаты не рассматривают, это как начало нового наступления в регионе.

"Мы считаем, что это попытка усилить и пополнить запасы своих сил на Донбассе, которые все еще находятся к северу от Изюма", - сказал журналистам чиновник, имея в виду город примерно в 180 км к северу от Донецка.

По словам чиновника, в регион направляются российские транспортные средства, и вспомогательный персонал для авиации и пехотных частей.

Напомним, эксперты Института исследования войны не верят в быстрый успех российских военных в битве за Донбасс. Они считают, что в ближайшие месяцы армия РФ будет испытывать трудности с ресурсами.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что в Крыму российские оккупанты опасаются контрнаступления ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Пентагон
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции