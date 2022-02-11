UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады, - Белый дом

Автор: Валерия Полищук

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине. По его словам, вторжение может произойти до 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы находимся в том окне, когда вторжение России может начаться в любой момент, если Путин примет такое решение. Я не могу комментировать детали нашей разведывательной информации… Но я хочу быть ясным, это может начаться во время Олимпиады, несмотря на многие предположения, что это произойдет после нее", - заявил он.

При этом Салливан подчеркнул, что Белый дом не утверждает, что Россия приняла окончательное решение о вторжении в Украину.

"В этом окне, в этот период времени, и это (вторжение, ред.) может произойти до 20 февраля, до завершения Олимпийских игр в Пекине", - добавил Салливан.

Он также добавил, что вторжение в Украину: скорее всего, начнется с воздушной атаки.

"Вторжение может принимать различные формы, одной из которых является стремительное наступление на город Киев. Это возможная линия атаки, которую могут выбрать российские войска. Они также могут выбрать движение в других частях Украины... Мы формально убеждены, что россияне должны принять решение о вторжении или внимательно изучить возможность создания предлога для проведения операции под ложным флагом", - заявил Салливан.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что имеется четко прописанная процедура действий властей на случай вторжения России в Украину.

Кроме того, Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения, а Российская Федерация может совершить провокацию "в любой момент".

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый домВторжение России в Украину