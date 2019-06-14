Россия начала выдачу своих паспортов жителям ОРДЛО

Российская Федерация 14 июня начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Об этом сообщают российские СМИ.

Указано, что первые 34 жителя "ДНР" пересекли границу с Россией для получения гражданства.

Так, ранее "власти "ДНР" передали на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей самопровозглашенной республики.

Также сообщается, что процесс получения документов организован в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе.

По словам одного из собеседников российского РБК, на данный момент одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. жителей "ЛНР/ДНР". При этом всего на рассмотрение поступили материалы от 12 тыс. жителей ОРДЛО.

Напомним, Европейский союз планирует новые санкции против Российской Федерации за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Как писало РБК-Украина ранее, в конце мая специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Штаты не будут признавать паспорта Российской Федерации, выданные в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса и в аннексированном Крыму.

Так, президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Д/ЛНР".