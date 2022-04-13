ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия с начала войны втрое увеличила расходы на пропаганду, - The Insider

Новина українською →
Москва, Среда 13 апреля 2022 17:57
Россия с начала войны втрое увеличила расходы на пропаганду, - The Insider Фото: в России резко выросли расходы на государственные СМИ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С начала войны против Украины правительство России в три раза увеличило финансирование государственной пропаганды. В частности, с января по март было выделено 17,4 млрд рублей (211,5 млн долларов) по сравнению с 5,4 млрд рублей за аналогичный период в прошлое году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Сообщается, что большая часть из выделенных денег была потрачена в марте, то есть в ходе активной фазы войны России против Украины. В частности, было выделено 11,9 млрд рублей (145 млн долларов) - вдвое больше, чем за январь и февраль вместе взятые.

Также сообщается, что динамика роста расходов на СМИ превышает траты на армию (+11%), расходы на национальную безопасность и правоохранительные органы (+5,6%) и на социальную поддержку (+6,5%)

По данным издания, в 2022 году на государственные СМИ в России выделят 115,8 млрд рублей (1,41 млрд долларов по текущему курсу), из них:

  • RT - 28,7 млрд (350 млн долларов)
  • ВГТРК - 25,2 млрд (310 млн долларов)
  • Общественное телевидение России - 1,73 млрд (21 млн долларов)
  • "Останкино" - 1 млрд (12 млн долларов)
  • "Первый канал" - 6 млрд (73 млн долларов)
  • "Звезда" - 1,8 млрд (22 млн долларов)
  • МИА "Россия сегодня" - 9,3 млрд (113 млн долларов)
  • ТАСС - 3,6 млрд (43,7 млн долларов)

Напомним, ранее сообщалось, что Украина объявила российскому пропагандисту подозрение в публичных призывах к геноциду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России