Россия с начала войны втрое увеличила расходы на пропаганду, - The Insider

С начала войны против Украины правительство России в три раза увеличило финансирование государственной пропаганды. В частности, с января по март было выделено 17,4 млрд рублей (211,5 млн долларов) по сравнению с 5,4 млрд рублей за аналогичный период в прошлое году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

Сообщается, что большая часть из выделенных денег была потрачена в марте, то есть в ходе активной фазы войны России против Украины. В частности, было выделено 11,9 млрд рублей (145 млн долларов) - вдвое больше, чем за январь и февраль вместе взятые.

Также сообщается, что динамика роста расходов на СМИ превышает траты на армию (+11%), расходы на национальную безопасность и правоохранительные органы (+5,6%) и на социальную поддержку (+6,5%)

По данным издания, в 2022 году на государственные СМИ в России выделят 115,8 млрд рублей (1,41 млрд долларов по текущему курсу), из них: