Росія з початку війни втричі збільшила витрати на пропаганду, - The Insider

З початку війни проти України Уряд Росії втричі збільшив фінансування державної пропаганди. Зокрема, з січня по березень було виділено 17,4 млрд рублів (211,5 млн доларів) порівняно з 5,4 млрд рублів за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Повідомляється, що велика частина з виділених грошей була витрачена в березні, тобто в ході активної фази війни Росії проти України. Зокрема, було виділено 11,9 млрд рублів (145 млн доларів) - удвічі більше, ніж за січень і лютий разом узяті.

Також повідомляється, що динаміка зростання витрат на ЗМІ перевищує витрати на армію (+11%), витрати на національну безпеку і правоохоронні органи (+5,6%) і на соціальну підтримку (+6,5%)

За даними видання, в 2022 році на державні ЗМІ в Росії виділять 115,8 млрд рублів (1,41 млрд доларів за поточним курсом), з них: