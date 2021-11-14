Россия начала поставки ракет в Индию, несмотря на угрозу санкций США

"Первые поставки систем ПВО С-400 уже начались", - сообщил глава федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

Получая системы ПВО С-400 производства российского концерна "Алмаз-Антей", Индия рискует, что Вашингтон введет против этой страны санкции. Основанием для введения ограничений является закон США от 2017 года о недопущении покупки странами российской военной техники.

Власти США в 2017 году ввели пакет санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. В частности, в список попали 39 российских оборонных компаний и разведывательных структур, сотрудничество с которыми может обернуться санкциями для компаний и правительств по всему миру. Среди них - "Рособоронэкспорт", "Калашников", "Ростех" и "Алмаз-Антей".

В начале октября 2018 года был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" производства концерна "Алмаз-Антей". По контракту, общая стоимость которого составляет 5,43 млрд долларов, Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

Власти в Нью-Дели заявляют, что это оружие стране нужно, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая. Индия подчеркивает, что имеет стратегическое партнерство как с Россией, так и с США.